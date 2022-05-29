السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي لفيلم مثلث الحزن

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فاز فيلم "مثلث الحزن" للمخرج السويدي روبين أوستلوند بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي.

أعلنت ذلك هيئة التحكيم بالمهرجان اليوم السبت في مدينة كان.

وفاز الفيلم الساخر على 20 مشاركة أخرى بالمسابقة في الاختيار الذي أجرته لجنة التحكيم برئاسة الممثل الفرنسي فنسنت ليندون.

ويتناول الفيلم عبثية وسخافة الرأسمالية وعلاقات القوة وعدم المساواة الاجتماعية.

وكان أوستلوند فاز سابقا بالسعفة الذهبية في 2017 عن فيلم "ذا سكوير" الذي يدور حول متحف ثري بالأعمال الفنية في ستوكهولم ويجمع بين السريالية والكوميديا والإثارة والنقد الاجتماعي .

وحصلت المخرجة الفرنسية كلير دينيس والبلجيكي لوكاس دونت على جائزة لجنة التحكيم الكبرى، وهي ثاني أهم جائزة في المهرجان، عن فيلمي "نجوم في الظهر " و"كلوز" / أو قريب / على التوالي.

ويرسخ فيلم " كلوز " قدرة البلجيكي لوكاس دونت على الإرتقاء بالميلوداما.

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى الكوري الجنوبي بارك تشان ووك عن فيلم "قرار المغادرة".

وفازت الممثلة الإيرانية زار أمير إبراهيمي بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لشخصية صحفية شجاعة تتعقب قاتلا محترفا / سفاحا/ في فيلم "العنكبوت المقدس".

وتم تكريم الكوري الجنوبي سونج كانج هو كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "وسيط" للمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، وهو فيلم يدور حول الجريمة منخفضة المستوى على هامش المجتمع.

ومنحت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "لو أوتو مونتاني" لشارلوت فاندرميرش وفيليكس فان جرونينجن ولفيلم "إي أو" لجيرزي سكوليموفسكي.

وفاز السويدي طارق صالح بجائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "صبي من السماء".