الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار بسماحها بتدنيس المقدسات في القدس

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اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل "تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد" من خلال السماح بتدنيس المقدسات في القدس.

واتهم المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إسرائيل بأنها "تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون".

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية.

وقال إن "كافة إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 1967".

وأضاف أن "طريق الأمن والسلام في المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبدا القبول بتدنيسها".

واندلعت مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية اليوم في باحات المسجد الأقصى قبيل تنظيم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في شرق القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "أكثر من 200 مستوطن يتقدمهم عضو الكنيسيت اليميني إيتمار بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة".

وأوضحت أن ذلك تم "بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت أربعة شبان من باب السلسلة".

وبحسب الوكالة ، فإن العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية استبقوا اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى، والانتشار في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصروا المصلين داخله.

يأتي ذلك بهدف تفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة والتي تثير احتجاجات فلسطينية واسعة.

ويحتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر داخل الأقصى، وأدوا صلاة الفجر بداخله في ظل شكاوى من تقييد الشرطة الإسرائيلية عملية دخولهم إلى داخل باحات المسجد.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة حالة التأهب والاستنفار قبيل تنظيم مسيرة الأعلام، فيما حذرت الرئاسة الفلسطينية من تصعيد ميداني خطير على خلفية ما يجرى في القدس.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الاستعداد لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة أو جنوب لبنان؛ إثر تنظيم مسيرة الأعلام التي ستمر من باب العامود وأحياء البلدة القديمة.

وبموجب ذلك جرى تعزيز المنظومة الدفاعية الإسرائيلية بالمزيد من بطاريات "القبة الحديدية"، فيما تم تجنيد الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس.

ومن المقرر تنظيم مسيرة الأعلام عصر اليوم في ذكرى ما تعتبره إسرائيل "توحيد القدس" بإحياء ذكرى استكمال سيطرة إسرائيل على المدينة واحتلال الجزء الشرقي منها خلال حرب يونيو عام 1967.

وأطلقت فصائل فلسطينية في غزة قذائف صاروخية باتجاه مدينة القدس العام الماضي بالتزامن مع تنظيم مسيرة الأعلام؛ ما أدى إلى شن إسرائيل هجوم عسكري واسع النطاق ضد القطاع استمر 11 يوما وخلف استشهاد أكثر من 255 فلسطينيا مقابل مقتل 13 شخصا في إسرائيل.

في سياق قريب، قالت مصادر فلسطينية إن فتى وشابين أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأفادت المصادر بأن الفتى أصيب بعيار ناري في الصدر وصفت جروحه بالخطيرة إضافة الى شابين في القدم، ونقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.