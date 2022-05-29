نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات النهائية لاستلام مشروعات حياة كريمة

بحث المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مع القيادات المحلية بالأقاليم الموقف الحالي ونسب التنفيذ بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا بالقنطرة شرق، وذلك بحضور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وممثلي مبادرة "حياة كريمة"، ومديري عموم المديريات الخدمية وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات.

وذكر المحافظ في بيان اليوم، أن نائب المحافظ استعرض نسب إنجاز المجمعات الحكومية بقري المبادرة الأربع: الأبطال والتقدم والسلام وجلبانة، والتي بلغت 100% ومن المنتظر تسليمها للوحدات المحلية خلال أيام.

كما بحث آخر مستجدات توصيل المرافق من غاز وكهرباء وصرف صحي ومياه شرب لتطوير البنية التحتية لـ 4 قرى رئيسية و37 تابع مدرج ضمن مبادرة "حياة كريمة" مستعرضا نسب التنفيذ.

وفى سياق متصل، افتتح محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية مع هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة اليوم معرض السلع الغذائية بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث بمدينة الإسماعيلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة متميزة، وفي إطار حرص الدولة علي حماية محدودي الدخل؛ ومنع احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، وذلك بحضور حامد إبراهيم حامد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية؛ وإبراهيم خميره نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية؛ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يذكر أن المعرض يقام تحت رعاية شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وبالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والغرفة التجارية بالمحافظة.

ويضم المعرض أكثر من منفذ لبيع السلع الأساسية من أرز؛ ومكرونة؛ وسكر؛ وزيت؛ وبقوليات؛ وكافة مشتملات البقالة بجانب وجود منفذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة؛ وآخر لبيع اللحوم والدواجن المجمدة ومصنعاتها؛ ومنفذ لإحدى الشركات لبيع الجبن والمخللات؛ ومنفذ لبيع الخضر والفاكهة الطازجة.

وأشاد السكرتير العام بجودة السلع المعروضة؛ وبأسعارها التي تقل عن مثيلتها في الأسواق؛ مطالبا التجار المتواجدين بالمعرض بالمحافظة علي مستوي السلع المعروضة؛ والعمل على تخفيض الأسعار قدر الإمكان؛ لحماية محدودي الدخل في إطار توجهات الدولة ودورهم الوطني.