 وزير قطاع الأعمال: تطوير مصنع النصر للأدوية بالشراكة مع مستثمر هندي - بوابة الشروق
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وزير قطاع الأعمال: تطوير مصنع النصر للأدوية بالشراكة مع مستثمر هندي

سارة حمزة
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 12:29 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 12:29 م

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تطوير مصنع النصر لأدوية بالشراكة مع مستثمر هندي لإنتاج 10-15 مادة خام من الأدوية لتحقيق الاكتفاء المحلى والتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» السادس، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» التى عقد اليوم.

وأضاف توفيق، أن وفقا لمسودة وثيقة ملكية الدولة التى أعلن عنها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والتى تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه سيتم ذلك من خلال 3 محاور رئيسة لإمكانية استغلال الأصول مع القطاع الخاص تتمثل الطريقة الأولى فى إتاحة عقود لإدراة وتشغيل الأصول، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا المجال.

وتابع: "الطريقة الثانية تتمثل فى مشاركة القطاع الخاص بنسبة فى الأرباح لإعادة تأهيل وتطوير الأصول، أما الطريقة الثالثة فتتمثل فى بيع حصة من رأس المال".


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