ألمانيا تعتزم الحصول على 400 ألف جرعة لقاح مضادة لجدري القرود

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه يتوقع وصول أولى دفعات اللقاحات المضادة لجدري القرود خلال الأسبوعين الأولين من حزيران/يونيو المقبل.



وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد :" من المنتظر وصول 400 ألف وحدة في أول أسبوعين من حزيران/يونيو، وبعد ذلك ستصل 200 ألف وحدة".



وقال لاوترباخ إنه تم التوقيع على عقد بهذا الخصوص وإنه في انتظار رد الشركة :" لكنني أتوقع أن هذا اللقاح سيكون لدينا قريبا جدا".



وأكد لاوترباخ مجددا أنه لا يتوقع حدوث جائحة جديدة بسبب فيروس جدري القرود وقال:" لا أعتقد أن جدري القرود يمثل خطرا بمفهوم الجائحة"، لكنه طالب في الوقت نفسه بالعمل على الحد من انتشار المرض " فنحن أيضا لا نريد له (الفيروس) أن يترسخ".



كان لاوترباخ أعلن منتصف الأسبوع الماضي أن ألمانيا ضمنت الحصول على " ما يصل إلى 400 ألف لقاح" مضاد لجدري القرود، وقال إن اللقاح ويسمى ايمفانيكس مصرح باستخدامه ضد جدري القرود في الولايات المتحدة.



وقال الوزير الألماني إن من المهم أخذ الاستعداد لتوفير تطعيمات قد تكون ضرورية للأشخاص المخالطين للمصابين.