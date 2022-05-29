مسئول عسكري روسي: منظومة سارمات لا مثيل لها في العالم

أكد قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكايف، اليوم الأحد، أن منظومة "سارمات" الصاروخية الاستراتيجية الروسية ليس لها مثيل في العالم، مضيفا أن صيانتها وتعديلها يتم بواسطة العسكريين والمهندسين الروس فقط .

وقال كاراكايف ـ في تصريح لوسائل إعلام روسية أوردته قناة " روسيا اليوم "، إن منظومة "سارمات" منظومة نادرة ليس لها مثيل في العالم، مشيرا إلي أن هذه المنظومة التي تنتجها المصانع العسكرية الروسية ليست معتمدة على أي شيء، وصيانتها المستقبلية وتحديثها هي فقط في أيدينا، لكي تقوم بحراسة حدود وطننا".

وتم الإطلاق الأول لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات وفق برنامج التجارب الرسمية في 20 أبريل الماضي من منصة إطلاق تحت الأرض في مطار "بليسيتسك" الفضائي.

وقد أعلنت الدفاع الروسية أن الصاروخ الجديد له نطاق واسع للمعدات القتالية من حيث عدد الرؤوس الحربية التي يحملها وأنواعها، ويمكنه حمل معدات تفوق سرعتها سرعة الصوت، موضحة أن صاروخ "سارمات" قادر على إصابة الأهداف على مسافات كبيرة باستخدام مسارات طيران مختلفة، وهو يتغلب بالتأكيد على أي أنظمة موجودة حاليا، ومستقبلية، للدفاع الجوي.

ويعد الصاروخ الجديد هو الأقوى في العالم، ولديه أكبر نطاق لتدمير الأهداف، مما سيزيد بشكل كبير من القوة القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.