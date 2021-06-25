إصابة رئيس محكمة وموظف في حادثين متفرقين بسمالوط بالمنيا

شهد مركز سمالوط، شمال المنيا، اليوم، حادثين على الطرق ناحية المدينة، منها إصابة رئيس محكمة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في جنوب محور سمالوط بشمال محافظة المنيا، كما أصيب موظف في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع بمركز أبوقرقاص.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف خلف المشرف على المركز، يفيد بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام مدخل قرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة "ا.ع" 28 عامًا، موظف، مقيم بذات القرية، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.

كما وقع حادث آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط أسفر عن إصابة "ا.ح" 35 عامًا، رئيس محكمة، مقيم بذات المركز، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات بالقدم اليسرى.