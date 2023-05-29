 توريد 178 ألفا و176 طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ - بوابة الشروق
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توريد 178 ألفا و176 طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:13 م

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين والمتحدث الرسمي لمديرية التموين في كفر الشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد "الهابط"، أن محافظ كفر الشيخ وجه بتنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى اليوم الاثتين 178 ألفا و176 طن قمح بالمحافظة.

وأشار إلى أن دفع مستحقات المزارعين والموردين، يتم خلال 48 ساعة، وتجري مواجهة جميع العقبات التي تواجه الموردين.

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