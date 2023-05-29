مبابي: لن أرحل عن باريس في 2023

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أغلق كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الباب تماما أمام رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال مبابي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم "لدي عقد مع بي إس جي، وسأحترم تعاقدي، سأكون هنا في الموسم الجديد".

أضاف كيليان "سعدت للغاية بتجديد تعاقدي في العام الماضي، وأشعر بفخر شديد لفوزي بجائزة، وأسعى لأكون متواجدا مرة أخرى في حفل العام المقبل".

ووجه نجم الفريق الباريسي الشكر لزميله ليونيل ميسي، مؤكدا أنه ساعده كثيرا في تقديم أداء قوي طوال الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (24 عاما) مع النادي الباريسي في صيف 2024، ويقال أن النجم الفرنسي يرفض تفعيل بند تجديد تعاقده لموسم إضافي حتى صيف 2025.

أما ميسي (35 عاما) ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وتنذر كل المؤشرات أنه سيرحل عن الفريق الباريسي هذا الصيف.