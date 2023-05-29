ميدو يتغنى بـ طارق حامد وحجازي: نموذج للاحتراف رغم الانتقادات

أثنى أحمد حسام ميدو على طارق حامد وأحمد حجازي ثنائي فريق اتحاد جدة، المتوج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: «الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي شرفونا في الملاعب السعودية، ونموذج للاحترافية»

وأضاف: «أحمد حجازي قائد بحق وحقيقي، ورأينا مواقف كثيرة لحجازي بتدل على كونه لاعب كبير وعقلية محترمة جدا»

وتطرق ميدو للحديث عن طارق حامد قائلا: «انتقاله إلى اتحاد جدة كان به انتقادات في البداية، وطارق أثبت لمعظم الناس إنهم كانوا على خطأ ونجح في حجز لنفسه مكان في التشكيل الأساسي مع مدرب كبير جدا وهو نونو سانتو ولا يمكن أن يقتنع بلاعب إلا وكان لاعب جيد جدا، كانوا في مصر مطلعين طارق حامد أبولهب وكان معمول عليه حملات كبيرة جدا، وحصل على طرد و5 إنذارات فقط في السعودية وده ردا عليهم، وأتمنى إن قصة نجاح طارق حامد وأحمد حجازي تدفع الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مصريين».