خالد يوسف: الاحتلال الإخواني والفرنسي حاولا تغيير هوية مصر

كشف المخرج خالد يوسف أن مسلسل "سره الباتع" ظل حلمًا بالنسبة له منذ أن حصل على حقوق ملكية الرواية في عام منذ عام 2009، قائلاً: " كنت بحاول أستشرف ثورة يناير عبر تلك الرواية والرؤية وعملت فيها زمنين زي دلوقتي وملحقتش أعملها قبل الثورة لكثرة الأعمال وقتها المتعاقد عليها".



أوضح خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن الربط بين التيارات الإسلامية وتغيير الهوية المصرية والاحتلال الفرنسي، متابعًا: "مصر على مدار تاريخها لم تشهد إلا احتلالين حاولا تغير هويتها وهما الإخوان المسلمين والاحتلال الفرنسي، الاحتلالين الأوحدين الذين حاولا التدخل في هوية مصر، ولكن مهما حدث عندما تتجمع إرادات المصريين فإن أجسادهم تفرز إكسيرًا يجعلهم يصنعون المعجزات".



وذكر أنه في وقت الإخوان رغب في تقديم الرواية في صورة فيلم سينمائي عام 2012 يستشرف خروج الإخوان من سدة الحكم وأنه عرض ذلك على رجل الأعمال نجيب ساويرس وكان حينها في الخارج، مضيفًا: "استشرفت في العمل 30 يونيو وتوقعت الإخوان مايقعدوش أكتر من سنة في الحكم وأعجب حينها بالفكرة ولكن للأسف لم يستطع الرجوع لمصر حينها وسبقتنا 30 يونيو".



أشار إلى أنه فضل تقديم سره الباتع في صورة مسلسل أفضل من عمل سينمائي، قائلاً : "عملته مسلسل لأني لقيت الأحداث أكبر من دخولها في فيلم لأنها سوف تتناول سرد زمنين من 2010 إلى الآن ثم حقبة الاحتلال الفرنسي".