وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون الذي ينص على انسحاب بلاده من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ليصبح الانسحاب رسميا اليوم الإثنين.

وتم نشر القانون الذي وقعه بوتين، وأقره البرلمان في منتصف مايو الجاري، على البوابة القانونية لروسيا على الإنترنت.

وتحدد معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، التي أبرمت عام 1990، الحدود القصوى لتمركز الأسلحة الثقيلة في القارة الأوروبية.

وتشكل تلك الأسلحة الدبابات القتالية ومركبات المشاة القتالية والمدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمروحيا.

وكانت روسيا من الدول الموقعة على المعاهدة عام 1990، إلا أنها اوقفت تنفيذ معظم بنودها عام 2007.

ومنذ عام 2015، بعد عام من قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، توقفت موسكو عن المشاركة في اجتماعات المجموعة الاستشارية.