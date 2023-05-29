ضياء السيد يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة

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وجه ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، رسالة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة.

وكان ضياء ضمن أعضاء الجهاز الفني للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي رحل عن تدريب المنتخب الوطني بعد الخسارة أمام السنغال في تصفيات مونديال 2022.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «معالي الوزير من ساعة مقابلتنا في رمضان، حضرتك وعدتني إني اخد باقي مستحقاتي إلى الآن لم يجد جديد كما وعدتني».

وفي سياق متصل، سيواجه منتخبنا الوطني نظيره الغيني في شهر يونيو القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.