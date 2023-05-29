 ضياء السيد يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة - بوابة الشروق
الإثنين 29 مايو 2023 6:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

ضياء السيد يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 6:43 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 6:43 م

وجه ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، رسالة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة.

وكان ضياء ضمن أعضاء الجهاز الفني للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي رحل عن تدريب المنتخب الوطني بعد الخسارة أمام السنغال في تصفيات مونديال 2022.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «معالي الوزير من ساعة مقابلتنا في رمضان، حضرتك وعدتني إني اخد باقي مستحقاتي إلى الآن لم يجد جديد كما وعدتني».

وفي سياق متصل، سيواجه منتخبنا الوطني نظيره الغيني في شهر يونيو القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك