محافظ بورسعيد يتابع العمل في إنشاء محطة الصرف بمنطقة الاستثمار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة آخر تطورات العمل بمحطة صرف وخط طرد منطقة الاستثمار بالضواحي، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والمهندس خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومديرية الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض محافظ بورسعيد معدلات العمل فى المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل.

وذكر أن محافظة بورسعيد، تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي في كافة الأحياء بما يساهم في استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضي على مشكلات الصرف الصحي في محافظة بورسعيد، وأكد على ضرورة الالتزام بالموعد الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال.