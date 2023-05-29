السعودية: إعدام شخصين من البحرين لادانتهما بالإرهاب وزعزعة استقرار المملكتين

نفذت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من البحرين بعد إدانتهما بالانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة والبحرين.



وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم، إن بحرينيي الجنسية أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تابعة لكيان إرهابي تلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية؛ تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل المملكة العربية السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى مملكة البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين.



وأوضحت أنه بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا شرق السعودية.



وحذرت وزارة الداخلية، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.