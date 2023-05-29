2500 ناشئ يتقدم لاختبارات انتقاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن شروط التقدم للجان الانتقاء الخاص بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للجان الانتقاء المزمع عقدها بالمحافظة والمشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، في رياضات "التايكوندو، المصارعة، كرة اليد"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب أشادت بتزايد أعداد المتقدمين على موقع وزارة الشباب للالتحاق باختبارات الانتقاء وبلغ عددهم من المحافظة 2500 ناشئ للألعاب "التايكوندو والمصارعة وكرة اليد"، للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وأعلن شروط الانضمام إلى لعبة التايكوندو أن يكون المتقدم من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، أما عن شروط المصارعة أن يكون من مواليد 2011، 2012 بمدينة بيلا، وعن لعبة كرة اليد أن يكون المتقدم من مواليد 2008، 2009، 2010 والأطوال الخاصة بمواليد 2008 هي 182سم وبمواليد 2010 الطول يكون 174 سم.

ويأتي ذلك في إطار متصل حقق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، الفوز بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس، بحصول اللاعب أحمد عبد الباري بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 20 سنة، وكذا الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات تحت 17 سنة، مثلما حصل عليها اللاعب عمر حسين، بنفس البطولة.

وجاء ذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

كما حصد أبطال تايكوندو مطوبس العديد من البطولات على مستوى الجمهورية آخرها كأس بطولة الجمهورية للتايكوندو المقامة في مدينة بورسعيد في بداية مايو الماضي.