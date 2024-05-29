أعلن المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة لامعة في الملاعب استمرت 19 عاما.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 37 عاما ببطولة أمم أوروبا 2020 وسجل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي وكان ركيزة أساسية للمدرب روبرتو مانشيني، في منتخب إيطاليا.

كما حصل على لقب الدوري الإيطالي 8 مرات وكأس إيطاليا أربع مرات، وكأس السوبر الإيطالي 5 مرات خلال فترتين بقميص يوفنتوس.

وأنهى بونوتشي الذي لعب لناديي ميلان وإنتر مسيرته الكروية بقميص فنربخشة التركي.

وأكد اللاعب المخضرم اعتزاله برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "عندما كنت طفلا كنت أحلم بأنني سأحكي قصة حافلة بالإنجازات والاحتفالات وتجاوز الصعوبات بشجاعة".

وأشار "لقد كنت أبا وزميلا ولاعبا وزوجا، وبعيدا عن كل ذلك التاريخ، بقيت كما أنا".

وخاض بونوتشي 502 مباراة بقميص يوفنتوس، وانضم لصفوفه قادما من باري في 2010 وعاد للنادي مجددا في 2018 بعد موسم واحد بقميص ميلان.

وعلق نادي يوفنتوس في بيان رسمي: "اللاعب الذي شكل جزءا من تاريخنا الحديث قرر إنهاء مسيرته مع كرة القدم، لقد قرر بونوتشي الاعتزال، وهو أمر مؤثر لأن اسمه محفور في سجلات يوفنتوس".

وأوضح: "لقد ودعناه في سبتمبر الماضي ولكن الخيط الذي يربطنا لا يمكن أن ينقطع، ولم يحدد ليو خطوته المقبلة، ولكننا نتمنى له الأفضل دائما".