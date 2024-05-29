مصدر عسكري سوري: قصف إسرائيلي يطال محافظتي طرطوس وحمص

سقط قتلى وجرحى في قصف جوي إسرائيلي طال مواقع عسكرية في محافظة حمص كما سقط صاروخ في بانياس على الساحل السوري .

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان تلقت وكالة (د.ب.أ) نسخة منه "حوالي الساعة 1930 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية ".

وأكد مصدر طبي في محافظة طرطوس لـ (د.ب.أ) إن طفلة - 7 أعوام، قتلت وأصيب أكثر من عشرة آخرين بينهم ثلاثة في حالة حرجة جراء سقوط صاروخ إسرائيلي في حي الكورنيش في مدينة بانياس وتم نقلهم على مشفى بانياس الوطني".

وفي محافظة حمص أكدت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن "صاروخا إسرائيليا استهدف شاحنة (براد) في مكان لتجمع الشاحنات على أطراف بلدة الفرقلس شرق مدينة حمص 40 كيلومترا وأن البراد احترق بالكامل وتضررت عدة شاحنات ".