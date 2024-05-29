بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا

تحدث السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، عن فترة تواجده في رئاسة فيفا.

وقال بلاتر في تصريحات تليفزيونية: "كرة القدم بشكل عام لعبة عالمية وتُتابع عن طريق 2 مليار شخص حول العالم، ولا تُفرق بين الأعراق والأديان"

وأضاف: "كرة القدم في الوقت الحالي تبني مستقبل العالم، وهي لعبة غريزية ويُمكن أن تُمارس من جانب أي شخص، لكن بشرط أن يكون لديه هدف في حياته، لكونها لعبة مُنظمة"

وواصل: "كرة القدم تُنمي فينا روح الجماعية وهذا أمر رائع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك أنا سعيد جدا بالفترة التي قضيتها في خدمة كرة القدم وجماهيرها، أديت وظيفتي في فيفا على قدر المستطاع لأطور الكرة في كل قارات العالم ومن بلد إلى بلد وليس في أوروبا فقط، أسست العديد من الأفكار منذ تولي منصب رئيس فيفا وحتى نهاية خدمتي، والآن أنا مستشار فني للفيفا وحرصت على حضور مؤتمر الكونجرس الأخير للاتحاد الدولي للتعبير عن رأيي بكل صراحة"

وتطرق بلاتر للحديث عن كرة القدم الإفريقية قائلا: "أوجه التحية لكل القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية الذين ساعدوني كثيرا حينما كنت رئيسا للفيفا، وسعيد لما وصلنا إليه في قارة إفريقيا"

وأتم: "أنا أخدم فيفا منذ نحو 42 عاما، كل الاتحادات في دول العالم سعداء بالفترة التي كنت فيها رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة بعدما ساهمنا في تطوير منظومة كرة القدم في الاتحادات وكذلك تطور الملاعب والبنية التحتية من خلال 12 برنامجا سنويا لتطوير الكرة في كل بلدان العالم"