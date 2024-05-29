سنتكوم: الحوثيون أصابوا سفينة بـ3 صواريخ ودمرنا 5 طائرات بدون طيار

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثي في اليمن أصابت سفينة شحن بثلاثة صواريخ، فيما دمرت القوات التابعة للقيادة خمس طائرات بدون طيار أطلقتها فوق البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "في 28 مايو، أطلق الحوثيون، المدعومين من إيران، خمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت أن "التقارير أفادت أن سفينة أم/ڤي لاكس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أُصيبت بثلاثة صواريخ، لكنها استطاعت مواصلة رحلتها، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات".

وقالت سنتكوم إنه في هجوم منفصل "دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية خمس طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

و"تضامنا مع غزة" في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.