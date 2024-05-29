نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر ترتفع لأكثر من 8935

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم الصحفي بلال الطويل من الخليل، وسيدتان، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الأربعاء، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وطولكرم، وجنين، والقدس.

إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، منهم منزل المطارد طارق داود من قلقيلية الذي يواصل الاحتلال اقتحامه بشكل يومي، واعتقال أفراد عائلته والتنكيل بهم.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8935، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.