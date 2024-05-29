حماس تدين «تعامي» إدارة بايدن عن مجازر إسرائيل في رفح جنوبي غزة

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بـ"إصرار" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على "التعامي وإنكار المجازر المروّعة" التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت "حماس"، في بيان: "ندين بشدّة إصرار إدارة الرئيس بايدن، على التعامي وإنكار المجازر المروّعة التي يقترفها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم ضد النازحين الفلسطينيين في رفح"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للانباء.

وأضافت الحركة أن هذا الموقف الأمريكي يأتي "رغم فظاعة المشاهد الناجمة عن هذه الاستهدافات المتكررة على خيام النازحين، والتي لاقت إدانات دولية وأممية واسعة"، مشيرة إلى ما صرّح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن "الكيان الصهيوني لم يتجاوز حتى الآن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس بايدن".

واعتبرت أن هذا التصريح "يشير بوضوح إلى استهتار الإدارة الأمريكية بأرواح المدنيين وتواطئها في قتلهم، لا سيّما مع ظهور تحقيقات أوّلية تشير إلى أن القنابل المستخدمة ضد النازحين قنابل وذخائر أمريكية الصنع".

وتابعت: "نحّمل الإدارة الأمريكية، كما الاحتلال الصهيوني، المسئولية عن هذه المجازر المروّعة، وندعوها إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، ووقف شراكتها في قتل الفلسطينيين"، مشددة على أن هذه "مسئولية تاريخية ستلاحقها، وتلاحق كافة المتواطئين في قتل الأبرياء من الأطفال والمدنيين العزّل مهما طال الزمن".

وخلال 48 ساعة منذ مساء الأحد، ارتكاب جيش الاحتلال سلسلة مجازر ضد النازحين في خيام بمناطق في غربي مدينة رفح زعم سابقا أنها "آمنة"، وذلك رغم صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح فورا.

وأسفرت هذه المجازر عن استشهاد 72 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة بغزة، و200 شهيد حسب مسئولة أممية، في تباين يرجع إلى خروج مستشفيات رفح عن الخدمة ووجود إصابات حرجة كثيرة دون تدخل طبي.