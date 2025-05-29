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قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الخميس، ما لا يقل عن 45 فلسطينيا؛، جراء عمليات قصف استهدفت مدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، حسب مصادر طبيبة وشهود عيان للأناضول.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط) بـ"استشهاد 24 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في قصف للاحتلال إسرائيلي على منزل لعائلة القريناوي بمخيّم البريج" وسط القطاع.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن "المنزل المستهدف مأهول بالسكان ويقع في منطقة سكنية مكتظة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى".

وأضافوا أن "الغارة الإسرائيلية تسببت بأضرار واسعة في المنازل المجاورة لعائلات بينها المقادمة وأبو عون وأبو شمالة وأبو غرقود".

و"لا تزال عمليات انتشال الضحايا من المنزل المستهدف والمنازل المجاورة مستمرة، لعدم توفر الإمكانات اللازمة لدى طواقم الإنقاذ والإسعافات"، وفق الشهود.

فيما "وصلت جثامين 7 شهداء، بينهم طفلة، إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين شمال مدينة غزة"، وفق مصادر طبية.

وقالت مديرية الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، في بيان: "شهيدان وعدد من المصابين وأكثر من 20 مفقودا تحت الأنقاض، بقصف الطيران الحربي منزلا لعائلة أبو الكاس بمنطقة السنافور شرقي مدينة غزة".

كما أفادت مصادر طبية للأناضول بـ"استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، في استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة عزام، وروضة أطفال في جباليا البلد شمالي القطاع".

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين كانوا بطريقهم نحو مركز توزيع مساعدات جنوب غرب خان يونس"، وفق المصادر.

كما قالت مصادر طبية: "قصف إسرائيلي استهدف أبراج القلعة بمنطقة قيزان رضوان في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 177 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.