 علماء بريطانيون: الديناصورات قد تشكل أساس اكتشافات جديدة في مجال السرطان - بوابة الشروق
الخميس 29 مايو 2025 11:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

علماء بريطانيون: الديناصورات قد تشكل أساس اكتشافات جديدة في مجال السرطان

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 10:55 ص

قال علماء في بريطانيا، إن من الممكن أن تشكل حفريات الديناصورات الأساس وراء تسجيل اكتشافات جديدة متوقعة في مجال السرطان، وأن تؤثر على علاجات البشر في المستقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.

وفي دراسة جديدة نشرتها مجلة "بيولوجي"، واستغرق إعدادها نحو 10 أعوام، توصل باحثون من جامعة أنجليا روسكين، وإمبريال كوليدج لندن، إلى هياكل محفوظة تشبه خلايا الدم الحمراء في حفرية ديناصور.

وأثارت النتائج، احتمال استخدام تلك المخلوقات التي كانت منتشرة خلال عصر ما قبل التاريخ، في إعداد الدراسات بشأن الأورام في العصور السحيقة، وهو ما يساعد على فك "لغز" التركيب الجزيئي للسرطان، وقد يؤثر على علاجات البشر في المستقبل.

وبدأت فكرة الدراسة، عندما كان البروفيسور جاستن ستيبينج، وهو أخصائي أورام في جامعة أنجليا روسكين، يقرأ الأخبار في عام 2016، وصادف مقالا بشأن اكتشاف أحفورة جديدة في رومانيا لديها ورم في فكها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك