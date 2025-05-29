طارق قنديل: تتويج الأهلي بالدوري نتيجة نيات صافية وعمل جماعي متكامل

أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز الكاسح على فاركو بسداسية نظيفة، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي داخل منظومة القلعة الحمراء.

وقال قنديل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي العظيمة، تتويج مستحق بفضل النيات الصافية وكتائب العمل داخل النادي. الحمد لله، ربنا كرمنا بلقب الدوري، والمنظومة داخل الأهلي قائمة على العمل الجماعي".

وأضاف: "هذه هي القواعد التي يستند إليها النادي الأهلي في مسيرته. نشكر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي يتحمل كامل مسؤولية ملف الكرة بكل تفانٍ وإخلاص".

واختتم قنديل تصريحاته بتوجيه رسالة تقدير لجماهير الأهلي، قائلاً:" كل الشكر والتقدير لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق في كل الأوقات وقدّمت الدعم الحقيقي، فهي شريك أساسي في كل نجاح".