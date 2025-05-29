عراقجي يؤكد المكانة المهمة للسعودية لإيران: لن نسمح بأي خلل

أكد وزير الخارجية الإيراني المكانة المهمة للسعودية في سياسة الجوار الإيراني، قائلاً: "سنواصل علاقاتنا الأخوية ولن نسمح بحدوث أي خلل فيها".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عراقجي قوله: "علاقاتنا مع السعودية تحظى حاليًا باهتمام جاد بسبب القضية المطروحة. أنا على اتصال مع زملائي في مكتب بعثة سماحة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج لضمان عدم تأثر عملية إرسال الحجاج الإيرانيين"، وذلك في تعليقه على إخلاء السلطات السعودية سبيل عالم دين إيراني احتجز هناك بعد عرضه مقطعا ينتقد السلطات السعودية.



وأوضح عراقجي، أن "إيران جادة تمامًا بشأن علاقاتها مع السعودية. سياسة الجوار التي بدأناها سابقًا هي سياسة في غاية الأهمية، والسعودية تحتل مكانة بالغة الأهمية فيها. سنواصل علاقاتنا الأخوية ولن نسمح بحدوث أي خلل فيها".

وكان رجل الدين غلامرضا قاسميان، مقدم البرنامج التلفزيوني "محفل"، والذي اعتقل بعد نشر فيديو انتقادي ضد مسئولين سعوديين في المدينة المنورة، قد أُطلق سراحه فجر اليوم بجهود وزارة الخارجية الايرانية.

وأعلنت شرطة المدينة المنورة، صباح اليوم الخميس، في اتصال مع مسئولي الحج والزيارة أن "قاسميان" أُفرج عنه دون إحالته إلى المحكمة في إطار العلاقات الودية بين البلدين، وتم إعادته إلى إيران.