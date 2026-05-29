افتتاح عرض «كلمة مرور» بمسرح القاهرة للعرائس بحضور جماهيري كامل العدد

افتتحت فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، العرض المسرحي الجديد «كلمة مرور»، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

وانطلقت أولى ليالي العرض في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وشهدت الليلة الأولى من العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رُفعت لافتة «كامل العدد»، وسط تفاعل لافت من الأطفال والأسر الحاضرة.

العرض من تأليف وأشعار محمد محمود محمد زناتي، وبطولة الأداء الصوتي لكل من: حمزة العيلي، وعلاء زينهم، وسمر علام، ومحمد أبو داود، ونور شادي سرور، وأسامة محمد، وعز الدين محرم، وأشرف عز الدين، وسحر منصور، ويوسف أشرف، وهناء سعيد، وعمرو عبده دياب، ومن إخراج سحر منصور.