حزب الله يحذر من تمهيد إسرائيلي لاستهداف سد القرعون في لبنان

حذر "حزب الله" اللبناني، الخميس، من أن تكون مزاعم إسرائيل بشأن رصد تحركات لعناصره قرب سد القرعون في البقاع الغربي، تمهيدا لاستهداف السد الأكبر في لبنان أو محيطه.

جاء ذلك ردا على بيان سابق للجيش الإسرائيلي ادعى فيه رصد عناصر من الحزب بمنطقة السد.

وقال الحزب، في بيان: "نحذر من أن تكون هذه الادعاءات والذرائع المفبركة تمهيدا لاعتداء إسرائيلي جديد يستهدف سد القرعون أو محيطه، أو يستهدف المنشآت المدنية والحيوية في لبنان".

وأضاف: "نضع هذه التهديدات برسم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التي باتت مطالبة بكسر صمتها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وبناه التحتية".

وقال الحزب إن "ادعاء العدو حرصه على البنى التحتية اللبنانية وخيرات لبنان المائية والزراعية والكهربائية، وخوفه على الاقتصاد اللبناني، لن ينطلي على أحد".

وتابع أن "سعيه لتحميل المقاومة مسؤولية الأزمات التي تسبب بها الاحتلال نفسه وعدوانه المستمر بدعم أمريكي مفتوح ومباشر، ومحاولة تصوير المقاومة كأنها تعمل ضد المصلحة الوطنية اللبنانية، يندرجان في سياق التحريض الداخلي وإثارة الفتنة بين اللبنانيين".

ودعا الحزب الدولة اللبنانية إلى "دق جرس الإنذار وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، والتحرك الفوري على المستويات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية كافة، وتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية".

والثلاثاء الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط سد القرعون، ما تسبب بتطاير أحجار إلى داخل البحيرة نتيجة شدة الانفجار، دون تسجيل أضرار مباشرة في جسم السد أو منشآته.

وفي وقت سابق الخميس، قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي رصد عناصر من منظمة حزب الله وهم يحاولون المساس بنشاط سد القرعون"، دون توضيح المقصود بذلك.

وأضافت أن "عددا من عناصر حزب الله رُصدوا في وقت سابق من هذا الأسبوع وهم يحاولون المساس بنشاط سد القرعون، الذي يعتبر بنية تحتية وطنية واستراتيجية للدولة اللبنانية، وقد تمت مهاجمة هؤلاء العناصر من الجو".

وادعت أن "الجيش الإسرائيلي يحذر بأنه لن يسمح بأي محاولة للمساس بالسد، وسيعمل بقوة كبيرة في مواجهة هذه المحاولات، ويرى أن دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن حماية البنى التحتية الوطنية ومنع استغلالها من قبل حزب الله".

وتقع بحيرة القرعون في منطقة البقاع الغربي وسط لبنان، وأنشئت عام 1959 عند سد القرعون على نهر الليطاني، وتبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا، بسعة تخزين تقارب 220 مليون متر مكعب.

ويُعد سد القرعون الأكبر في لبنان إذ يُستخدم في ري الأراضي الزراعية شرقي البلاد وجنوبها، وتوليد الكهرباء عبر 3 محطات، إلى جانب كونه معلما سياحيا مهما.

وأُنجز السد على نهر الليطاني عام 1959، مشكلا أكبر بحيرة اصطناعية في البلاد بسعة تخزين تقارب 220 مليون متر مكعب.