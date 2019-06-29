مقتل وإصابة 33 من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لطالبان

أفادت مصادر محلية أفغانية، اليوم السبت، بأن 33 على الأقل من عناصر الميليشيا الموالية للحكومة الأفغانية "قوات الانتفاضة الشعبية"، قتلوا وأصيبوا في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان في إقليم "بغلان" شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مسؤولين محليين قولهم إن مسلحي طالبان هاجموا الليلة الماضية قوات الانتفاضة الشعبية في بلدة نهرين التابعة للإقليم، وأكد مسؤول كبير في البلدة أن هجوم طالبان أسفر عن مقتل 24 من عناصر الميليشيا المساندة للحكومة الأفغانية، وإصابة 9 آخرين.

في حين قال مسؤول آخر إن مسلحي طالبان قتلوا 30 على الأقل من عناصر قوات الانتفاضة الشعبية.