رئيس مجلس الأمن: العراق ضحى كثيرا لهزيمة تنظيم «داعش» وعلى المجتمع الدولي مساندته

أكد رئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية ومندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة منصور العتيبي، اليوم السبت، أن العراق ضحى كثيرا لهزيمة تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن هناك عزما لخلق آلية لمتابعة إعمار المناطق المحررة.

وقال العتيبي - في تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية- إن زيارة أعضاء بمجلس الأمن الدولي إلى بغداد هي الأولى في تاريخها، مبينا أنه تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، فضلا عن وزير الخارجية محمد علي الحكيم.

وأضاف أن الاجتماعات كانت مثمرة للغاية، فقد تم استعراض العلاقات العراقية مع الدول المجاورة ومواقف العراق تجاه الخليج والتحديات التي تواجه العراق ، لافتا إلى أن العراق ضحى كثيرا لهزيمة تنظيم "داعش" والمجتمع الدولي يجب أن يقف معه في هذه الفترة.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي الذي عقد في شهر فبراير من العام الماضي، برئاسة كويتية عراقية بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، نتج عنه تعهدات من دول كثيرة تجاوزت 30 مليار دولار، مبينا أن السؤال المطروح هو كيف نخلق آلية لمتابعة هذه التعهدات لإعمار المناطق المحررة.

وكان وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد وصل في وقت سابق من، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة من قبل الحكومة العراقية.