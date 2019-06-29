3 مربيات في 6 أسابيع لطفل ميجان ماركل والأمير هاري

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن اتجاه الأمير هاري وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، لتوظيف مربية ثالثة لطفلهما الأول أرتشي، موضحة أنها الثالثة خلال ستة أسابيع فقط، بعد توقف المربيتين السابقتين عن العمل لديهما، دون ذكر تفاصيل.

وأكدت مصادر بساسكس، أن اختيار المربية قرار "شخصي للغاية" ويعتمد على "احتياجات الطفل والآباء"، وأن قصر باكنجهام لا يتدخل في تعيين الموظفين، لكن هاري وميجان لا يرغبان في التعجيل أو المخاطرة في اتخاذ القرار بشكل صحيح.

وقبل أيام، أعلنت مجلة «هاربر بازار» الأمريكية، عن توظيف الأمير هاري وميجان ماركل، مربية لطفلهم أرتشي، وأفادت المجلة أن المربية المولودة ببريطانيا، لن تقيم معهم بشكل دائم، لكن مع ذلك سترافقهم في جولتهم الخريفية برفقة طفلهما لجنوب إفريقيا.

- حلقة استقالات متواصلة

وأثار ترك الموظفين للعمل لدى الزوجان، المزيد من الأسئلة لدى البريطانيين، فمنذ زواجهما في مايو 2018، فقد الزوجان عددًا كبيرًا من موظفيهم الرئيسيين؛ ففي نوفمبر الماضي، استقالت مساعدة ميجان الشخصية ميليسا توباتي بعد ستة أشهر فقط من توليها منصبها، وبعد أسابيع قليلة، استقالت السكرتيرة الخاصة والذراع الأيمن للزوجين سامانثا كوهين بعد العمل في العائلة المالكة لمدة 17 عامًا، وفي يناير الماضي، غادر الحارس الشخصي لميجان بعد ستة أشهر من توليه منصبه، وفي الأسابيع القليلة الماضية، تعرض الزوجان لضربة أخرى بعد مغادرة السكرتيران الخاصان إيمي بيكريل وهيذر وونج.

- أطفال كيت ووليام

وسلطت الصحف البريطانية الضوء على الأمير وليام وكيت، اللائي لم يستعينا سوى بالمربية ماريا تيريزا توريون بورالو، التي تولت مهام وظيفتها في عام 2014، حينما كان الأمير جورج لا يتخطى الثمانية أشهر من عمره، والتي باتت تهتم بالأميرة شارلوت والأمير لويس حتى الآن، وذلك عقب تقاعد جيسي ويب، مربية الأمير هاري السابقة، التي كانت تهتم بالأمير جورج في الأشهر الأولى من حياته.