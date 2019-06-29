أردوغان يؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن خلال اجتماعه مع ترامب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، اليوم السبت، قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ينبغي على تركيا والولايات المتحدة الحفاظ على التعاون القائم على شراكتهما الاستراتيجية.

وأضاف اردوغان وهو يجلس إلى جانب ترامب: "شراكتنا الاستراتيجية تتطلب التضامن في الكثير من المجالات".

وتابع اردوغان قائلا:"أؤمن بشدة بأن هذا التضامن سيستمر في الفترة المقبلة".

كما أشار الرئيس التركي إلى استعداده لتعزيز علاقات التجارة مع الولايات المتحدة وكذلك التعاون مع واشنطن في صناعة الدفاع.

ولم يعلق أردوغان على شراء أنقرة المقرر لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الاجتماع بين الزعيمين استغرق 35 دقيقة، ومن المتوقع أن يعقد الرئيس أردوغان مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.