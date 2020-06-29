العراق: العثور على مقبرة جماعية لرفات 600 سجين غرب الموصل

أفاد مصدر في دائرة شهداء نينوى العراقية، مساء اليوم الاثنين، بالعثور على مقبرة جماعية ضمت رفات 600 سجين غرب الموصل/400كم شمال بغداد/.

وقال محمد الشقولي مدير الدائرة، إن "القوات الأمنية في الموصل عثرت اليوم على مقبرة جماعية قرب سجن بادوش/25كيلومترا غرب الموصل/ضمت رفات 600 سجين قتلهم تنظيم داعش عند دخوله الموصل منتصف عام 2014".

وأضاف الشقولي أنه "تم تسليم الجثث للطب العدلي الشرعي بالموصل".

يشار إلى أن تنظيم داعش سيطر على محافظة نينوى منتصف عام 2014، فيما تمكنت القوات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي من القضاء على التنظيم عسكريا نهاية عام 2017.