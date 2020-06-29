توريد 128 ألف طن قمح بالغربية

قال طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم توريد 128 ألفا و364 طنا و83 كيلو قمح لأماكن التخزين بنطاق المحافظة حتى مساء الأحد، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وأفاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن وارد اليوم بلغ 97 طنا و882 كيلو، تم توريد 83 طنا و640 كيلو للبنك، و9 أطنان و190 كيلو للشركة المصرية، و 5 أطنان و52 كيلو للمطاحن.

أوضح المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألفا و703 أفدنة بعد التدقيق، مشيرا إلى أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بصورة منتظمة في ظل الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.