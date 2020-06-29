قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، الاثنين، حبس، "م.ف.ح"، بائع خردة، وشقيقته "ص.ف.ح"، ربة منزل، وجارهما، "م.م"، بائع أسماك، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شقيق الأوائل "ف.ف.ح"، 25 عامًا، بعد تعذيبه، داخل شقته، الكائنة في منطقة شدس، شرقي المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، العميد محمد منير، يفيد العثور على جثه شاب، متوفي، منذ عدة أيام، داخل محل سكنه، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال مباحث قسم شرطة أول الرمل، برئاسة المقدم إسلام شومان، إلى محل الواقعة، تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، اللواء شريف ذكي رؤوف، تم التوصل إلى أن المتهمين ربطوا المجني عليه، بحبل، وجنزير، وتم حجزه داخل الشقة لمدة أسبوع، ومنعوا عنه الطعام، حتى فارق الحياة.

وبالتحقيق مع المتهمين، أمام النيابة العامة، أقروا أنهم قاموا بتحرير محضر ضد شقيقهم، المجني عليه، منذ 15 يومًا، اتهموه فيه بسرقة مصوغات ذهبية من شقيقته، فقاموا بالضغط عليه وتعذيبه بغية الإفصاح عن مكان إخفائها.

وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الواقعة، ونقل الجثة للمشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.