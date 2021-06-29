 تونس والنرويج يبحثان إمكانية تضمين سد النهضة بجدول أعمال مجلس الأمن لشهر يوليو - بوابة الشروق
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تونس والنرويج يبحثان إمكانية تضمين سد النهضة بجدول أعمال مجلس الأمن لشهر يوليو

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 2:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 2:32 م

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع نظيرته النرويجية إيني إريكسون، جدول أعمال مجلس الأمن ولا سيما لشهر يوليو المقبل، بما في ذلك إمكانية التطرق لمسألة سد النهضة وتنسيق المواقف مع بقية الدول الأعضاء في هذا الشأن.

وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين G20.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا أيضا أهمية فتح ممرات إنسانية في سوريا، معربين عن أملهما في إصدار مجلس الأمن لقرارات تسهل حركة مرور قوافلها وتساهم في تخطي كل الصعوبات الماثلة.

على صعيد آخر، أكدت الوزيرة النرويجية متابعة بلادها لمسار الانتقال الديمقراطي بتونس، معبرة عن مساندتها له في مختلف الأصعدة، بما في ذلك مجالات حقوق الإنسان.

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