البنك الزراعي المصري يشارك في برامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من المركزي

ساهم البنك الزراعى المصرى فى النجاحات التى تحققت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى السنوات السبع الماضية وما حققه القطاع المصرفى من نجاحات لدعم الاقتصاد الوطنى، فقد كان له نصيب منها نظرا للدور الكبير الذى يقوم به فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية بجميع المحافظات، فى إطار التنسيق والتعاون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى لدعم الاقتصاد القومى وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائى، كما أن الدعم الكبير الذى يوليه المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزى بتوفير جميع الإمكانيات لتطوير البنك الزراعى المصرى، مشيرا إلى أهميته فى تحقيق رؤية الدولة فى هذا المجال، والإسهام الكبير الوثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقيادة الوزير السيد القصير وزير الزراعة.

ويخضع البنك الزراعى المصرى حاليا لعملية تطوير شاملة على جميع المستويات سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة، كما تشمل خطة تطوير البنك الزراعى العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية ليواكب التقدم الذى تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية وتلبية احتياجات العملاء، كما يتم حاليا تطوير أكثر من 670 فرعا سيتم افتتاح 114 فرعا منها خلال العام الجارى وذلك فى إطار استراتيجية البنك الزراعى المصرى لتطوير شبكة فروعه التى تضم أكثر من 1200 فرع منتشرة فى جميع مدن ومراكز وقرى الجمهورية لإتاحة جميع الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة تلبية لاحتياجات جميع العملاء بمختلف شرائحهم ضمن جهود البنك لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى، كما يواكب ذلك التوسع فى تركيب ماكينات الصراف الآلى؛ حيث قام البنك بنشر أكثر من 600 ماكينة فى قرى مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وترتكز استراتيجية البنك على عدد من المحاور من بينها أن يكون البنك الزراعى المصرى ضمن أكبر البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تنمية القطاع الزراعى ودعم الفلاح والمزارع المصرى و تمويل سلاسل القيمة المضافة الزراعية ودعم خطط الدولة فى القرى وتنمية الريف المصرى علاوة على أن يصبح البنك هو بنك الشمول المالى الأول فى مصر.

ويقوم البنك الزراعى المصرى بتنفيذ خطة عمل مكثفة فى كل المراكز والقرى التى تستهدفها مبادرة «حياة كريمة» من خلال إطلاق برنامج التمويل متناهى الصغر «باب رزق» فى أكثر من 200 قرية لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب؛ حيث خصص البنك الزراعى المصرى نحو 100 مليون جنيه لتمويل برنامج باب رزق الذى يمنح قروضا ميسرة من 2000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه دون أى مصاريف بنكية وبتسهيلات غير مسبوقة.

كما يستهدف البنك الزراعى المصرى إتاحة جميع خدماته المصرفية لسكان الريف من خلال التوسع فى إنشاء فروع جديدة للبنك فى القرى التى تتضمنها مبادرة حياة كريمة وتطوير فروع البنك القائمة، بالإضافة إلى توفير ماكينات الصراف الآلى «ATM» بجميع القرى.

ونظرا لأهمية دوره فى دعم المبادرات والمشروعات القومية للدولة يعمل البنك الزراعى المصرى على دعم وتمويل عدد من البرامج والمبادرات من بينها المشروع القومى لإحياء البتلو والذى يستهدف تحقيق اكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء لتقليل الفجوة الغذائية؛ حيث يمول البنك حاليا نحو 18,500 مربى بإجمالى نحو 238 ألف رأس وبتمويل تجاوز 3 مليارات جنيه.