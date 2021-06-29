الصحة النمساوية: بدء العمل بجواز كورونا الأخضر في دول الاتحاد الأوروبي بعد غد

قال وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين، إنه سيتم التعامل بشهادة كورونا الرقمية "الجواز الأخضر" الخميس المقبل، في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة.

وأضاف وزير الصحة النمساوي - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أنه سيكون السفر داخل أوروبا أسهل مع اقتراب عطلة الصيف، مشيرا إلى تخفيف العديد من الدول مثل النمسا قيود الدخول.

وأوضح الوزير أن إطلاق "جواز السفر الأخضر" على مستوى الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحقيق درجة معينة من التوحيد القياسي، لافتا إلى أنه يعد دليلا على أن الشخص قد تم تطعيمه ضد وباء كورونا أو حصل على نتائج فحص سلبية أو تعافى من العدوى.

وأشار الوزير إلى أن اللقاح المستخدم لا يهم، ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي قبول اللقاحات التي تمت الموافقة عليها في الاتحاد ولكن يمكنها تمديد صلاحيتها إلى لقاحات أخرى.