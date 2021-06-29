العراق: القمة الثلاثية مع مصر والأردن تأتي في إطار استعادة العراق لدوره الإقليمي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن نجاح استضافة القمة الثلاثية مع مصر والأردن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يأتي في إطار انفتاح العراق على محيطه العربي واستعادة دوره الاقليمي، وبناء علاقات تكاملية مع أشقائه قائمة على المصالح المشتركة وبما يحقق استقرار ورفاهية الشعوب.



ووفقًا لبيان مكتب الكاظمي - الذي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - فإن ذلك جاء خلال ترأس الكاظمي الجلسة الاعتيادية الـ 25 لمجلس الوزراء العراقي، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا ومستجدات الأحداث في البلاد، فضلاً عن بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة.



ودعا الكاظمي - خلال الجلسة - الوزارات كل إلى مساعدة مفوضية الانتخابات للقيام بعملها، وخلق بيئة انتخابية مستقرة، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات دون أي عقبات وبما يضمن مشاركة واسعة للناخبين.