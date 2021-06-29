محافظ الغربية يوقع 45 عقدا لتقنين التعديات على أراضي الدولة

وقع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، ٤٥ عقدًا لتقنين التعديات على أراضي الدولة، طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ضمن الإجراءات التي تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون المنظم.



وقال رحمي إن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ ١٣٦٨ طلبًا، تمت معاينتها بالفعل، حيث تم قبول ١٢٢٠ طلبًا ورفض ١٤٨ طلبً؛ لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون عليها، ليصل إجمالي العقود المحررة للمواطنين ٨٤٦ عقدًا، بإجمالي مبلغ ٨٤ مليون جنيه، ومتبقي ١١٤ عقدًا لم يتقدم أصحابهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم.



وناشد المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات تقنينهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وتحرير العقود الخاصة بهم، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.