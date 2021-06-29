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اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في كولومبيا

الشرطة الكولومبية
الشرطة الكولومبية
بوجوتا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 9:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 9:43 ص

اشتبك متظاهرون والشرطة بعنف في العاصمة الكولومبية بوجوتا يوم الاثنين.

ورشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة، بينما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي جنوب المدينة، هدد المتظاهرون العديد من سائقي الحافلات بالسكاكين وخطفوا خمس حافلات، حسبما ذكرت محطة "كاراكول".

واتهمت عمدة بوجوتا كلوديا لوبيز، من حزب التحالف الأخضر، حزب كولومبيا هومانا اليسارى بتحريض المتظاهرين على العنف والتسبب فى الفوضى.

وتشهد كولومبيا احتجاجات عنيفة ضد الحكومة منذ أشهر.

وسبق أن أغلق المتظاهرون الشوارع وكان هناك رد وحشي من الشرطة على المتظاهرين.

ولقي نحو 24 شخصا على الأقل حتفهم حتى الآن.


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