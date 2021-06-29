 الخارجية الفلسطينية: اتفاق حكومة الاحتلال بإخلاء جزئي لأبيتار يهدف لشرعنتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: اتفاق حكومة الاحتلال بإخلاء جزئي لأبيتار يهدف لشرعنتها

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 12:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 12:56 م

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاتفاق الذي أبرمه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن إخلاء المستوطنين من بؤرة "أبيتار" الاستيطانية والإبقاء على الأبنية الاستيطانية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، هو محاولة لتبييض وشرعنة هذه البؤرة الاستعمارية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء - أنها خطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح إسرائيل الاستراتيجية في الربط الأفقي بين العمق الإسرائيلي والأغوار مرورا بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة".

وأضافت، أن إخلاء المستوطنين من البؤرة وإعادة احتلالها بقوات من جيش الاحتلال تتمركز على قمة جبل صبيح، يعيد إلى الأذهان سيناريو إقامة مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تبدأ بثكنة عسكرية أو مناطق عسكرية مغلقة أو بؤرة استيطانية قبل أن يتم تحويلها إلى بلدات ومدن استيطانية.

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