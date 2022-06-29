القوات الروسية تعتقل العمدة السابق لمدينة خيرسون الأوكرانية

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اعتقلت القوات الروسية إيهور كوليخايف، العمدة السابق لمدينة خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا.

وأكد كيريل ستريموسوف ، نائب رئيس الإدارة العسكرية الموالية لروسيا في خيرسون لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي يوم الثلاثاء، احتجاز كوليخايف.

وفي تفسيره لعملية الاعتقال، قال ستريموسوف إن كوليخايف سبق وأن دعا بشكل علني موظفي إدارة المدينة إلى عرقلة وتجاهل تعليمات الإدارة الجديدة.

يشار إلى أن كوليخاييف، عمدة خيرسون المنتخب، بقي في المدينة بعد الاحتلال الروسي ولكنه رفض التعاون مع القوات الروسية.

وقال ستريموسوف إن كوليخايف كان "بطلا للبيئة النازية" وساهم بشكل كبير في الإضرار بعملية "الإطاحة بالنازية" من أوكرانيا.

وسعت روسيا مرارا إلى تبرير حربها ضد أوكرانيا بذريعة أنها تريد "نزع النازية" عن جارتها.