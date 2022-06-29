السفير البحرينى في القاهرة: تبادل الزيارات بين قيادتى البلدين يترجم عمق العلاقات البحرينية المصرية

أكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اعتزاز مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وترحيبها على جميع المستويات الرسمية والشعبية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلده الثاني، تقديرًا لحكمته، ومكانة مصر التاريخية في وجدان الأمة العربية والإسلامية، ذاكرا أن تبادل الزيارات بين قيادتى البلدين يترجم عمق العلاقات بين المنامة والقاهرة.

وقال الجودر، في تغريدة له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تبادل الزيارات بين سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تترجم عمق ومتانة العلاقات التاريخية الأخوية والودية، والحرص المشترك على توطيد الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية".