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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، نتيجة تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصادات العالمية وبالتالي تراجع الطلب على الطاقة، رغم توقعات استمرار نقص الإمدادات في السوق.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ليتم تداوله صباح اليوم بنحو 111 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه خلال الأيام الثلاثة الماضية بنسبة 7% تقريبا.

في الوقت نفسه قلل مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من مخاطر دخول الاقتصاد الأمريكي دائرة الركود رغم زيادة أسعار الفائدة، ولكن المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ككل مازالت قائمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، عن فاندانا هاري مؤسسة شركة فاندا إنسايتس للاستشارات القول إن مخاوف الركود ظهرت بالتأكيد على رادار سوق النفط وقد تتزايد بمرور الوقت.. ما يبقي على الأسعار المرتفعة هو تجدد المخاوف من نقص الإمدادات.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5. 0% إلى 111.22 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا بتوقيت نيويورك.

وفي لندن تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 4. 0% إلى 117.51 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.