شيماء عاطف تتوج ببرونزية المصارعة بألعاب البحر المتوسط

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توجت شيماء عاطف لاعبة المنتخب الوطني، ببرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وحققت "شيماء" الميدالية البرونزية عقب فوزها على بطلة إيطاليا بنتيجة 6 - 3، في منافسات المصارعة النسائية لوزن 53 كجم.

واستهلت لاعبة الفراعنة مشوارها في البطولة بالفوز على الجزائرية لمياء شملال بنتيجة 8 - 6 بربع النهائي، قبل أن تخسر من بطلة تركيا بنتيجة 4 - 1 لتخوض منافسات الترضية وتفوز على بطلة إيطاليا وتحقق الميدالية البرونزية.

وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد البعثة المصرية لـ21 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و11 برونزية.

وتشارك مصر في منافسات الدورة ببعثة تضم 184 لاعبا ولاعبة في 19 رياضة ووصلت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة.