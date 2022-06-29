الرئاسة التركية: أنقرة نالت ما أرادت من فنلندا والسويد

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قالت مصادر في الرئاسة التركية، إن أنقرة عززت من مكاسبها في مكافحة الإرهاب، عبر مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس بشأن طلبي فنلندا والسويد للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إن أنقرة "نالت ما أرادته" من خلال مذكرة التفاهم.

وشددت المصادر على أهمية ذكر تنظيمات مثل "حزب العمال الكردستاني" و"جولن" في اتفاقية دولية بشكل مباشر وواضح.

وأمس الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب لقاء رباعي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، إلى جانب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج.