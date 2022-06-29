الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية من زيادة الإصابات بجدري القرود

قالت منظمة الصحة العالمية إن «الانتشار المستمر لجدري القردة في جميع أنحاء العالم، قد يؤدي إلى انتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والأطفال».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء، أوضحت المنظمة أنها تحقق في تقارير عن أطفال مصابين بجدري القردة، بينهم حالتان في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تقارير في إسبانيا وفرنسا.

واكتشفت الإصابات بجدري القرود في أكثر من 50 دولة جديدة، خارج القارة الإفريقية حيث يتوطن الفيروس. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الحالات آخذة في الارتفاع أيضًا في تلك البلدان الإفريقية، ودعت إلى تكثيف الفحوصات بها.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «إنني قلق بشأن استمرار انتقال الفيروس، لأنه قد يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى مجموعات معرضة لخطر كبير بما في ذلك الأطفال والمصابون بنقص المناعة والنساء الحوامل».