النقل: تقدم العمل في محطة سكك حديد قطارات الصعيد ومترو (العتبة – إمبابة – جامعة القاهرة)

بدء توريد 75 عربة لنقل الغلال الشهر القادم.. والتعاقد مع "سيماف" لتوريد 1000 عربة بضائع



أصدرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تقرير حول انجازات الوزارة خلال السنوات الثمانية الماضية،أي من 2014 وحتى 2022، في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأوضح تقرير الوزارة بأنه في قطاع السكك الحديدية، تحت بند مشروعات تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات)، تم توريد 260 جرار جديد، وتم الانتهاء من توريد 110 جرار، وإعادة تأهيل 172 جرار وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرار.

وتم التخطيط لتوريد 1300 عربة ركاب جديدة وتم توريد 658 عربة منها بالفعل، ووصول القطار الأول من إجمالي 7 قطارات سيتم توريدهم من تالجو الاسبانية العالمية وتم بدء التشغيل التجريبي للقطار، بالإضافة إلى التخطيط لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1273 عربة عادية، وتم الانتهاء من تأهيل 1235 عربه منها فعليا، والانتهاء من تطوير 90 عربة أسباني مكيفة بورش أبو راضي بالسكة الحديد بمعرفة العاملين بالهيئة.

وفيما يتعلق بتوريد عربات البضائع، تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، والانتهاء من توريد 131 عربة منها، كما تم التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال وسيتم البدء في توريدها خلال الشهر القادم، كذلك التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (300 عربة كشف قلاب وهي نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة).

وفي البند الخاص بمشروعات البنية الأساسية، فتم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير 177 محطة، مع تقدم العمل في مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل، فضلاعن الانتهاء من تطوير 580 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان.

وقال التقرير إنه جاري تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطول 1900 كيلو متر، وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الالكتروني الحديث لضمان رفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد الرحلات.

وأعلنت الوزارة تطوير عدد من الورش، أهمها ورش السبتية بالشراكة مع شركة PRL لصيانة وتجديد جرارات PRL، وورش التبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE، وورش الفرز بالشراكة مع شركة TMH لصيانة العربات الروسية، وورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست البين النمساوية لانتاج مفاتيح السكك الحديدية.

وفيما يتعلق بقطاع الأنفاق والجر الكهربي، فقد تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11,52 كيلو متر، بعدد 10 محطات ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس - هليوبوليس - النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور).

كما تم صنيع وتوريد 20 قطار مكيف للتشغيل على الخط الأول ( حلوان – المرج)، وتصنيع وتوريد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثانى (شبرا الخيمة – المنيب)، بالإضافة إلى توريد 22 قطار مكيف من إجمالي 32 قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتوريد مكونات (6) قطارات من إجمالي 10 قطارات سيتم تجميعهم بشركة سيماف.

وكشفت الوزارة إلى التخطيط لوصول آخر قطار في مارس 2024، وتوريد 6 قطارات مكيفة وجرارين للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا - المنيب) وتم دخولهم الخدمة، وتوريد وتركيب ٨٥٠ بوابة للخطين الأول والثاني، و221 بوابة إضافية للخط الثاني، مع تطوير نظم المراقبة والتأمين، وتركيب 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو.

وتعتزم الوزارة، وفقا للتقرير، الانتهاء من مشروع إزدواج السكة بين محطتي (المرج – المرج الجديدة) بالخط الأول للمترو بطول 1,36 كيلو متر، وتطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية، وإنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) على مساحة حوالي 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (20 قطار).

ونوهت الوزارة إلى تجهيز افتتاح مشروع القطار الكهربائىLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 103 كيلو متر، بعدد 19 محطة.

وأعلنت الوزارة في تقريرها تقدم العمل في تنفيذ عددا من المشروعات، وهي استكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 17,7 كيلو متر وعدد 15 محطة، وتنفيذ مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كيلومتر وعدد 22 محطة، ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومتر وعدد 12 محطة.

بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة) بطول 42 كيلو متر، وإنشاء المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة، فضلا عن البدء في تنفيذ شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، وتنفيذ الخط الأولى (السخنة – مطروح – العلمين – الفيوم) بطول 660 كيلو متر، والخط الثاني (الفيوم – بني سويف – أبو سمبل) بطول 1100 كيلو متر، والخط الثالث (قنا – سفاجا) بطول 225 كيلو متر.