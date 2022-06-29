الكرملين يسخر من جونسون: فرويد كان يحلم بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص

رد الكرملين بلهجة ساخرة على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق عملية خاصة في أوكرانيا لو كان امرأة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لكلمات جونسون: "العجوز فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص"، في إشارة إلى العالم الشهير في الطب النفسي سيجموند فرويد.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية، أن جونسون قال في حديث مع شبكة ألمانية إن بوتين لم يكن ليبدأ الحرب "المجنونة والقوية" على أوكرانيا لو كان امرأة.

وأضاف أنه على الرغم من أن قادة مجموعة السبع "جي 7" يريدون "بشدة" انتهاء الحرب في أوكرانيا، فإن لا يوجد "اتفاق متاح".